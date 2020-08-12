Бамако, , 08:17 — REGNUM Тысячи протестующих вновь вышли на улицы Бамако, призывая президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту уйти в отставку. Об этом передаёт ВВС Africa.

По сообщениям репортёров, активисты выразили протест в связи с эскалацией джихадистского насилия и уровнем коррупции в стране.

Напомним, что в июне и июле в Мали было проведено несколько крупных антиправительственных акций протеста, однако активисты оппозиции временно приостановили демонстрации во время празднования Курбан-байрама.

В рамках региональных усилий по прекращению политического кризиса президенты пяти стран Западной Африки посетили Мали в прошлом месяце и призвали к созданию правительства национального единства.

Но участники протестного движения, которое возглавляет консервативный имам Махмуд Дико, отвергли это предложение.

Прибывшие в прошлом месяце главы государств также призвали к назначению новых конституционных судей — девять из них были приведены к присяге в понедельник, 10 августа.

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