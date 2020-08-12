Иркутск, , 08:15 — REGNUM Вопросы, связанные с возможностью восстановления в Иркутске Суворовского училища, обсудят министр обороны России Сергей Шойгу и врио главы Иркутской области Игорь Кобзев в ходе визита главы российского оборонного ведомства в Иркутск. Об этом 12 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Также в рамках визита главы Минобороны РФ будет проведено рабочее совещание, знакомство с Иркутским Авиационным заводом, входящем в корпорацию Иркут, и возложение цветов к Мемориалу памяти жертв, погибших в авиакатастрофе в 1997 г.

Напомним, с просьбой о восстановлении Суворовского военного училища на базе объектов Иркутского авиационно-инженерного училища обратился к президенту России Владимиру Путину врио главы региона Игорь Кобзев в ходе рабочей встречи, которая проходила 30 июля в режиме видеоконференции.

Глава государства тогда отметил, что поручит министерству обороны России проработать вопрос о создании Суворовского военного училища в Иркутске.