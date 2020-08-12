Минск, , 08:10 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии задержали мужчину, который раздавал деньги демонстрантам, сообщает 12 августа агентство БелТА со ссылкой на МВД республики.

Отмечается, что в сумке мужчины обнаружено более $10 тыс. В МВД считают, что эти деньги предназначались для участников протестных акций. При задержании подозреваемый оказал сопротивление и сломал нос одному милиционеру.

Отмечается, что задержанный ранее судим по статье о незаконном обороте психотропных веществ. Следственные действия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа белорусские СМИ сообщили, что правоохранительные органы Белоруссии задержали координаторов уличных протестов в Минске.

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