Нью-Йорк, США, , 08:01 — REGNUM Сомнения в безопасности российской вакцины от коронавирусной инфекции, которые выражают на Западе — продолжение общей политики сомнений во многом, что делает Россия. Об этом 12 августа заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала CNN.

«Если бы мы представили воду на рынке США, то, вероятно, последовали бы заявления, что она небезопасна», — сказал он.

Дмитриев добавил, что успешность подхода России к созданию вакцины от коронавируса покажет время, поскольку больший объём клинических данных, чем имеется сейчас, будет представлен позже в августе и сентябре 2020 года.

Ранее, напомним, сомнения в том, что Россия сможет доказать наличие эффективной вакцины от коронавирусной инфекции и её безопасность, выразил главный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

Читайте ранее в этом сюжете: В США усомнились в готовности российской вакцины от COVID-19