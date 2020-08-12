Минск, , 07:49 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии задержали координаторов уличных беспорядков в Минске, передаёт 12 августа агентство «БелТА».

По предварительной информации, один из задержанных снимал номер в гостинице «Беларусь» и оттуда руководил действиями троих подчинённых. Они, в свою очередь, руководили «сотнями» на улицах Минска во время акций.

Напомним, протестные действия в столице Белоруссии и других крупных городах начались после объявления предварительных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, на них с результатом 80,08% победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

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