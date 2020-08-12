Петропавловск-Камчатский, , 07:36 — REGNUM На Командорские острова, расположенные к востоку от Камчатки, в рамках учений впервые были десантированы парашютисты — морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ТОФ.

«В ходе планового тактического учения подразделение морской пехоты Войск и сил на северо-востоке России впервые произвело десантирование парашютным способом на незнакомую площадку приземления на Командорских островах», — говорится в сообщении.

В рамках проведённых учений решалась задача переброски сил для укрепления обороны военного объекта, дислоцированного на одном из островов архипелага, для предотвращения возможных атак на него разведывательно-диверсионных групп условного противника.

Десантирование морских пехотинцев в полной боевой экипировке и со штатным оружием производилось из самолета Ан-26 с использованием новейших парашютных систем «Арбалет».

В маневрах приняли участие более 50 военнослужащих морской пехоты, а также экипажи самолетов морской авиации и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти регионах России, входящих в Восточный военный округ (ВВО), 11 августа начались специальные учения по видам всестороннего обеспечения войск. К учениям привлечены части, соединения и организации материально-технического обеспечения (МТО), дислоцированные на Камчатке, в Бурятии, Забайкалье, Приамурье и в Приморском крае.

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