Минск, , 07:30 — REGNUM Качество мобильного интернета в Минске существенно улучшилось через три дня после выборов президента Белоруссии: стали открываться сайты, а на телефоны абонентов стали приходить отправленные ранее сообщения. Об этом 12 августа сообщают в белорусских социальных сетях.

В частности, пользователи получили доступ к приложениям и смогли пользоваться новостными ресурсами, хотя некоторые проблемы с доступом в сеть остаются до сих пор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что интернет-связь пропала в Минске утром 9 августа, когда в Белоруссии проходил основной день голосования на выборах президента. Тогда действующий глава государства Александр Лукашенко заявил, что проблему спровоцировали кибератаки из-за рубежа.

Добавим, доступ к интернету в Минске отсутствовал на фоне акций протеста против результатов выборов президента. Белорусские силовики при этом жёстко разгоняли протестующих с применением спецсредств.

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