Скопье, , 07:27 — REGNUM Бывший спикер парламента Северной Македонии этнический албанец Талят Джафери 11 августа в эфире передачи «10 минут» на канале TV21 заявил, что президент Стево Пендаровски нарушит Конституцию, если осуществит передачу мандата на формирование следующего правительства страны без его участия.

По словам Джафери, выделение мандата новому премьер-министру возможно только после того, как предыдущий спикер парламента установит сроки работы нового парламента.

10 августа президент Стево Пендаровски заявил, что передача мандата новому премьер-министру возможна уже сразу после формирования парламента.

В офисе президента до сих пор ожидают от Джафери получения письменного уведомления о том, что новый парламент Северной Македонии был сформирован 4 августа.

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В настоящее время в Северной Македонии уже почти месяц продолжается процесс формирования правящей коалиции.

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