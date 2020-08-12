Приштина, , 07:08 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 11 августа провел виртуальную встречу с руководителями силовых структур страны. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Во встрече приняли участие министр внутренних дел Агим Велиу, министр обороны Антон Чуни, глава косовского разведывательного агентства Крешник Гаши, глава Сил безопасности Косово генерал-лейтенант Рахман Рама и глава полиции Косово Рашит Чаляй.

В сообщении для СМИ говорится, что в ходе встречи политик «поблагодарил представителей институтов безопасности страны за нацеленность и усиленную вовлеченность в процесс нормализации ситуации, сложившейся из-за пандемии COVID-19», а также потребовал от них «координации с международными механизмами безопасности, в особенности КФОР (миссия НАТО в Косово, действующая по мандату ООН — ИА REGNUM) как стратегическим партнером Косово в сфере обороны и безопасности.

Чего в сообщении не было сказано, так это того, что отсутствие такой координации (а возможно, преднамеренное утаивание со стороны КФОР) привело к тому, что появление вооруженных сербских полицейских на территории края во время совместного патрулирования границы с КФОР (в котором принимали участие и косовские полицейские) вызвало панику среди населения.

Напомним, в настоящее время премьер-министр Хоти проходит лечение от COVID-19 и находится на самоизоляции.

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