Новосибирск, , 05:41 — REGNUM В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) назначены четыре новых проректора. Ректор вуза Анатолий Батаев после своего переизбрания сформировал новый состав ректората, сообщили ИА REGNUM в университете.

Первым проректором стал декан механико-технологического факультета Василий Янпольский. Он сменил на этой должности Геннадия Расторгуева, который был первым проректором с 2005 года. Геннадий Расторгуев возглавит вновь создаваемую службу внутреннего контроля университета. Проректором по учебной работе стал руководивший ранее факультетом энергетики Сергей Чернов. Его предшественник Сергей Брованов перешёл на пост проректора по науке.

В вузе также появилась должность нового проектора — по инновациям и развитию. Пост заняла декан факультета бизнеса Марина Хайруллина. Проректор по международным связям Вадим Некрасов и проректор по общим вопросам Константин Мироненков сохранили свои должности.

Уточняется, что в результате кадровых перестановок средний возраст ректората университета стал ниже на 22 года.

Структура и полномочия нового ректората теперь должны быть утверждены решением министра науки и высшего образования РФ.