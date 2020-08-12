Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Возможный кандидат от Демократической партии на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден победил на праймериз в американском штате Коннектикут, сообщает издание The New York Times.

По данным газеты, бывший вице-президент набрал около 85% голосов избирателей, а его соперник — сенатор Берни Сандерс — порядка 11%. Обработка бюллетеней продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Джо Байден назвал сенатора от штата КалифорнияКамала Харрис кандидатом на пост вице-президента на выборах США.

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