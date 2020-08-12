Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Усилением в левых сил в Демпартии США объяснил объявление сенатора Камалы Харрис кандидатом в вице-президенты от демократов действующий американский вице-президент Майкл Пенс. Об этом он заявил в рамках своего выступления в штате Аризона, сообщается на сайте Белого дома.

Он отметил, что данный шаг демократов его не удивляет. По мнению Пенса, возможный кандидат в президенты США Джо Байден и Демократическая партия попали под контроль левых радикалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал удивительным выбор Камалы Харрис на место кандидаты в вице-президенты, поскольку она набрала мало голосов на праймериз и вела себя неподобающим образом по отношению к Джо Байдену.

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