Конакри, , 03:04 — REGNUM Президент Гвинеи Альфа Конде 11 августа объявил о назначении очередных выборов главы государства на 18 октября. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что о намерении 82-летнего Конде баллотироваться на третий президентский срок пока не заявлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, правящая партия Гвинеи «Объединение гвинейского народа» одобрила выдвижение на третий срок действующего президента Альфа Конде. Такую возможность ему даёт одобренная на прошедшем в марте референдуме новая конституция страны.

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