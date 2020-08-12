Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Утверждение сенатора Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США от демократов подверг критике американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции 11 августа.

По его словам, политик крайне слабо выступила во время праймериз Демпартии и набрала всего 2%, потратив при этом «много денег». Трамп отметил, что выбор демократов вызвал у него удивление, поскольку Харрис «отнеслась очень неуважительно» к возможному кандидату на пост президента Джо Байдену и говорила о нем «ужасные вещи».

Кроме того, глава Белого дома добавил, что сенатор «часто говорит неправду» и выступает за уменьшение социальных расходов и сокращение армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Джо Байден заявил, что выбрал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты от Демократической партии для участия предстоящих выборах в США.

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