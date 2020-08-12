Мехико, , 02:12 — REGNUM Бывший глава мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойя, обвиняемый в коррупции, направил в генеральную прокуратуру Мексики заявление, в котором сообщает об использовании экс-президентом Мексики Энрике Пенья Ньето взяток для финансирования своей избирательной кампании и подкупа членов парламента. Об этом генеральный прокурор Алехандро Манеро 11 августа сообщает в своём видеообращении.

По словам Манеро, Лосойя утверждает, что «в случае с Odebrecht было выплачено несколько взяток общим объемом более 100 млн песо ($4,5 млн), которые были направлены в основном на предвыборную кампанию 2012 года». А позднее президент и его министр финансов «приказали ему направить эти деньги нескольким иностранным политическим консультантам, участвовавшим в работе над предвыборной кампанией этих двух людей». Также речь идёт о взятке одному депутату и пяти сенаторам для поддержки ими структурных реформ в 2013 и 2014 годах.

Бывший глава Pemex сообщает о наличии у него видеозаписи, свидетелей и документов, которые подтверждают изложенную в заявлении информацию.

«С этого момента генеральная прокуратура начала соответствующее расследование, и мы выполним все необходимые действия, прежде всего, подтверждение показаний, вызов свидетелей, экспертизу в отношении них, а также видеозаписи, и при необходимости мы вызовем людей, против которых он выдвигает обвинения, для дачи показаний», — говорится в обращении генерального прокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Мексики Энрике Пенья Ньето отверг обвинения в получении взятки за куплю-продажу компании Fertinal по завышенной цене мексиканской нефтегазовой корпорацией Pemex, которой тогда, в 2015 г., руководил Эмилио Лосойя, на данный момент находящийся под следствием.

В августе 2019 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что против его предшественника, Энрике Пенья Ньето, не ведется расследований по делам о коррупции.

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