Багдад, , 01:26 — REGNUM Инцидент с гибелью пограничников в Ираке стал причиной отмены визита в эту страну министра обороны Турции Хулуси Акара, сообщается на сайте иракского внешнеполитического ведомства.

Глава турецкого ведомства должен был прибыть в Багдад 13 августа, но в Ираке решили его не принимать. Кроме того, иракский МИД объявил о том, что вызовет турецкого посла, которому передадут ноту протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в результате атаки беспилотника вооруженных сил Турции недалеко от города Эрбиль в Ираке погибли 15 человек, в том числе пятеро пограничников.

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