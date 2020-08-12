Минск, , 00:58 — REGNUM Несколько подразделений ОМОНа штурмовали подъезды в жилых домах Минска, в которых скрывались протестующие. Об этом 11 августа сообщает агентство Sputnik.

В частности, техника подразделения использовалась при таране подъездов домов на проспекте Рокоссовского. Вечером 11 августа протестующие скрывались от силовиков в районе Каменной горки, по проспекту Независимости возле ТЦ «Спектр».

К настоящему времени протесты в большинстве районов Минска пошли на спад. Отмечается, что в спальных районах всё ещё находится спецтехника, однако протестующих уже не видно.

Напомним, что в Минске, а также других крупных городах Белоруссии проходят акции протеста против результатов выборов президента Белоруссии. Силовики жестко разгоняют протестующих с применением спецсредств, не щадят они и журналистов.

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