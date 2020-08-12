Москва, , 00:59 — REGNUM Из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса было вывезено более 275 тысяч граждан России, но ещё ожидают возвращения на родину 23 тысячи человек. Об этом 12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».

«Вывозные рейсы продолжают выполняться, учитывая, что за границей, по нашим данным, остаются 23 тысячи соотечественников», — сказал Лавров.

По его словам, в связи с жёсткими защитными мерами в зарубежных государствах граждане России оказались в трудной ситуации, но, благодаря правильному алгоритму совместных действий российских ведомств и организаций, на родину с середины марта было вывезено более 275 тысяч человек. В ряде случаев гражданам РФ, оставшимся на территории иностранного государства без средств существования, оказывалась материальная помощь.

Лавром отметил ряд направлений в Азии, Африке и Латинской Америке, по которым были выполнены особенно сложные рейсы, с решением логистических проблем «иногда одновременно по нескольким столицам, получением пролетных разрешений и улаживанием вопросов наземного обслуживания воздушных судов в ряде государств, доставкой вывозимых граждан в аэропорты вылета, порой с удаленных островов и районов».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, в течение последних нескольких месяцев из США на родину удалось вывезти свыше 6,3 тысячи граждан России. 11 августу состоялся 19-й вывозной рейс, на котором из Лос-Анджелеса в Россию вылетели 356 человек, включая 13 младенцев.

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