Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Самой крупной международной проблемой является ситуация с диалогом по ядерному разоружению между Россией и США, заявил американский президент Дональд Трамп 11 августа в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Он отметил, что Вашингтон в настоящее время работает в данном направлении, поскольку Москва выразила такое желание. Трамп считает, что Россия не будет медлить по заключению соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что между США и РФ В достигнут некоторый прогресс в переговорах по контролю над вооружениями.

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