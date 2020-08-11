Берлин, 11 августа 2020, 23:57 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии призвало граждан отказаться от «несущественных поездок» в Мадрид и Страну басков в Испании, 11 августа сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению немецкого МИДа, столица Испании и Страна басков являются нежелательными регионами из-за нового всплеска заболеваемости COVID-19.
Ранее МИД Германии уже выпустил предупреждение в отношении испанских провинций Арагон, Каталония и Наварра.
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