Москва, 11 августа 2020, 23:46 — REGNUM Протесты в Белоруссии будут продолжаться ещё порядка десяти дней, сообщил 11 августа лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире СоловьёвLIVE.
Отвечая на вопрос ведущего Владимира Соловьёва о том, сколько дней может ориентировочно «продолжаться это противостояние», Кургинян заявил: «Десять — двенадцать».
Политолог добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, который победил на выборах, не отдаст победу. Он отметил, что даже если были какие-то нарушения на выборах, можно допустить подтасовку пяти-семи процентов — не больше.
Политолог подчеркнул, что Лукашенко должен был обратиться в теперешней ситуации к тому электорату, который его поддержал.
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