Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал себе кандидата в вице-президенты — ею стала 55-летняя сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.

Харрис является представителем афроамериканской и южноазиатской общин одновременно. Аналитики прогнозировали, что Байден скорее всего выберет себе в вице-президенты женщину, а на фоне расовых протестов еще и афроамериканку.

Про Харрис известно, что до того как стать сенатором, она была генеральным прокурором штата Калифорния.

Напомним, что выборы президента США состоятся 3 ноября. от демократов будет бывший вице-президент США Джо Байден, от республиканцев — действующий глава государства Дональд Трамп.