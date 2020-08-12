Санкт-Петербург, , 05:00 — REGNUM Объединенный учебный центр ВМФ России в 2020 году подготовил уже более 180 специалистов по различным водолазным квалификациям. Еще более ста военнослужащих продолжают проходить соответствующее обучение. Об этом ИА REGNUM сообщил 12 августа представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Подготовка водолаза ВМФ России

В свою очередь Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия» подготовил и выпустил более 30 офицеров поисково-спасательного обеспечения по квалификации «водолазный специалист».

«Их подготовка осуществляется по специально разработанным и постоянно обновляемым программам, позволяющим идти в ногу с развитием научно-технического прогресса в сфере спасательных сил и средств на море», — отмечают на флоте.

Тем временем в распоряжение ВМФ России поступили инновационные образцы водолазного снаряжения, которые не имеют аналогов в мире. Отечественные специалисты продолжают создание новых образцов водолазного оборудования.