Минск, , 23:27 — REGNUM По последним данным, к вечеру 11 августа белорусские силовики пока успешно сдерживают протестующих, не давая им захватить правительственные здания или закрепиться на баррикадах.

Полиция Randy Colas

Основные события вечера 11 августа развернулись в Минске. Силовики заранее заняли позиции на Пушкинской площади, где накануне были особенно ожесточенные протесты и даже погиб один протестующий.

Протестующие не стали нападать на силовиков на Пушкинской площади и переместился дальше от центра, в район Серебрянки. Тут собралось несколько сотен человек. Автомобили перекрыли проезд на проспект Рокоссовского. Силовики ответили точечными задержаниями.

В районе Каменной горки (район улицы Притыцкого) протестующие вступили в ожесточенные стычки с ОМОНом. Манифестантны выстроили баррикады из подручных средств, разобрали тротуарную плитку и швыряют камни в силовиков.

Ещё одна точка активности протестующих в Минске — район Уречье.

В городе Жодин на центральной улице собрались несколько сотен протестующих. К ним в знак поддержки примкнули католические ксендзы (священники). Милия в столкновения с протестующими не вступала, но просила их разойтись. Протестующие милицию не послушали.

В Гродно силовики задерживали протестующих на улице Советских пограничников. Среди задержанных были и журналисты.

В Бресте белорусские правоохранители задерживают протестующих на Советской площади. При этом силовики заранее заняли позиции во дворах и зданиях, а когда протестующие собрались, фактически напали на них. Есть избитые журналисты.

В Мозыре на центральной площади города протестующие собрались на своих личных автомобилях и начали сигналить и аплодировать. На площадь стянуты сотрудники ОМОНа, но на протестующих они пока не напали.

В Гомеле протест относительно мирный, по городу прошли несколько сотен протестующих. Столкновений не было.

В Витебске также собрались сотни протестующих, но их начали задерживать силовики.

В Бобруйске силовики сразу перешли к жестким действиям как только протестующие начали накапливаться на улицах. В итоге половина манифестантов в страхе разбежалась, остальных избили дубинками и увезли в отделения.