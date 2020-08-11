Минск, , 23:23 — REGNUM Силовики напали на съёмочную группу «Русской службы Би-би-си» в Минске, где проходят акции протеста против результатов президентских выборов. Об этом сообщается вечером 11 августа на сайте издания.

«Группа мужчин в чёрной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать её», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент инцидента у журналистов имелись при себе аккредитации, выданные МИД Белоруссии, все они были в опознавательных жилетках и с удостоверениями.

Как сообщается, сотрудники издания попытались убедить силовиков вернуть карточку аккредитации, но «в ответ двое из них начали бить оператора и наносить удары по его камере.» Задержаны журналисты при этом не были.

Напомним, чуть ранее фотокорреспондент Associated Press Сергей Гриц сообщил, что в Минске люди в камуфляжных костюмах и шлемах забирают у фотокорреспондентов карты памяти и разбивают камеры, а также срывают карточки журналистов.

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