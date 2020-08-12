Санкт-Петербург, , 00:01 — REGNUM Военно-морской флот России в 2020 году провел уже три комплексных учения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке — на Северном, Тихоокеанском и Балтийском флотах. Об этом сообщили ИА REGNUM 12 августа в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Учения по спасению экипажа подлодки ВМФ России

До конца текущего года такое же учение будет проведено на Черноморском флоте.

«Данные учения проводятся ежегодно на всех флотах, в Арктической зоне, акваториях Японского, Охотского, а также Балтийского и Черного морей для поддержания готовности сил поисково-спасательного обеспечения ВМФ России. Учения проводятся с привлечением спасательных судов различных типов, а также телеуправляемых подводных аппаратов», — рассказал начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.

Подобные тренировки сил поисково-спасательного обеспечения ВМФ проходят в обстановке, максимально приближенной к реальной, что позволяет подводникам и спасателям отрабатывать на практике действия любой сложности.

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Напомним, ровно 20 лет назад, 12 августа 2000 года, в ходе учений Северного флота в Баренцевом море произошла гибель атомного подводного ракетного крейсера К-141 «Курск» и всех 118 членов его экипажа в результате взрыва на борту. В то время российский флот был не готов к тому, чтобы попытаться спасти жизни моряков, некоторое время остававшихся в живых в кормовом отсеке затонувшей подлодки.

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