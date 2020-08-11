Минск, , 23:15 — REGNUM В Минске у фотокорреспондентов люди в камуфляжных костюмах и шлемах забирают карты памяти и разбивают камеры, а также срывают бейджи журналистов. Об этом 11 августа сообщает фотокорреспондент Associated Press Сергей Гриц.

Напомним, что в Минске, а также других крупных городах Белоруссии проходят акции протеста против результатов выборов президента Белоруссии. Силовики жестко разгоняют протестующих с применением спецсредств, не щадят они и журналистов.

Накануне один из протестующих в Минске погиб. Сотни раненых.