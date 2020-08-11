Эр-Рияд, , 23:03 — REGNUM Президента Йемена в изгнании Абд-Раббу Мансура Хади направляют на лечение в Соединенные Штаты, 11 августа сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, Хади вылетит из Саудовской Аравии в США утром 12 августа. Изгнанному президенту надо пройти лечение в связи с болезнью сердца.

«Международно признанный» президент Йемена Хади в 2015 году был изгнан хуситами из Саны, а в 2019 году был изгнан бывшими сепаратистами Южного Йемена из «временной столицы» Адена, после чего находится в Эр-Рияде.

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