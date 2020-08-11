Эр-Рияд, 11 августа 2020, 23:03 — REGNUM Президента Йемена в изгнании Абд-Раббу Мансура Хади направляют на лечение в Соединенные Штаты, 11 августа сообщает агентство Reuters.
По информации агентства, Хади вылетит из Саудовской Аравии в США утром 12 августа. Изгнанному президенту надо пройти лечение в связи с болезнью сердца.
«Международно признанный» президент Йемена Хади в 2015 году был изгнан хуситами из Саны, а в 2019 году был изгнан бывшими сепаратистами Южного Йемена из «временной столицы» Адена, после чего находится в Эр-Рияде.
Читайте также: Cепаратисты Южного Йемена приняли условия саудитов