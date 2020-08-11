Ниамей, 11 августа 2020, 22:04 — REGNUM Власти Нигера ввели чрезвычайное положение на всей территории провинции Тиллабери за исключением города Ниамей, 11 августа сообщает агентство Reuters.
Решение принято после нападения боевиков на группу гуманитарных работников из Франции в районе города Куре, в результате которого были убиты шестеро французских граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в районе Куре в Нигере были убиты шестеро граждан Франции, сотрудники французской гуманитарной организации ACTED.
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