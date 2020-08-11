Луганск, , 22:00 — REGNUM Украинская бронетехника размещена в двух населённых пунктах на подконтрольной ВСУ и граничащей с ЛНР территории, сообщили 11 августа в Народной милиции республики.

ВСУ U.S. Army Europe

Уточняется, два украинских бронетранспортёра находятся в населённом пункте Счастье и три боевых машины пехоты — в посёлке Теплое.

Местные жители неоднократно просили украинское командование отвести военную технику, но до сих пор этого сделано не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ 11 августа обстреляли посёлок шахты «Трудовская» в ДНР из гранатомёта.

Читайте подробнее: ВСУ обстреляли посёлок в ДНР из гранатомёта

Читайте ранее в этом сюжете: За две недели перемирия в Донбассе в рядах ВСУ не было боевых потерь — СНБО