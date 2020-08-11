Мехико, , 21:34 — REGNUM Правительство Мексики разрешило провести на своей территории испытание вакцин от коронавируса из США и Китая, 11 августа сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению МИД Мексики, речь идет о финальной стадии проверок на добровольцах вакцин американской компании Johnson & Johnson, а также китайских компаний Can Sino Biologics и Walvax Biotechnology.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире провела испытания и зарегистрировала вакцину от COVID-19.

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