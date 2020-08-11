Багдад, , 21:29 — REGNUM Об обстреле посольства США в столице Ирака сообщает 11 августа Военный обозреватель.

На территорию диппредставительств упали три реактивных снаряда. Они оказались на территории «зелёной зоны».

Отмечается, что снаряды не были сбиты зенитным пушечным комплексом C-RAM, который «снова не среагировал на угрозу».

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Напомним, C-RAM развёрнут в Ираке в связи с растущим количеством обстрелов иракской территории ракетами, минами и артиллерийскими снарядами.

«Зелёная зона» в Багдаде — это международная зона площадью десять квадратных километров в центре иракской столицы.

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