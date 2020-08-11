11 августа 2020 | Время чтения 5 мин

Младжан Джорджевич, , 21:07 — REGNUM В Сербии продолжается антироссийская истерия. Даже после нескольких встреч посла России А.А. Боцан-Харченко с высокопоставленными сербскими официальными лицами, нескольких заявлений и комментариев, опровергающих такой тезис, проправительственные таблоиды продолжают выдвигать необоснованные обвинения в предполагаемой причастности России к насильственным протестам в Белграде в начале июля.

Сербия

Так, издание «Блиц» от 10 августа, в день, когда российские ученые первыми в мире зарегистрировали вакцину против коронавируса, со ссылкой на «американские источники» на первой полосе опубликовало, что «Москва с помощью правых экстремистов, своих государственных СМИ и гуманитарного центра в г. Ниш контролирует сербское правительство и все Западные Балканы».

Посольство России ответило на эти слова очередным пресс-релизом, что уже становится почти повседневной практикой. Постоянное настойчивое негативное представление России в проправительственных (в то же время наиболее читаемых) ежедневных изданиях вызывает беспокойство. Дело в том, что это не единичный случай, а часть более широкой кампании, которая постепенно проводится с ноября 2019 года и так называемого дела «шпион из российского посольства».

Однако если все эти события поместить в соответствующий контекст, станет ясным намерение не только этих редакций, но и сербских властей во главе с президентом Александром Вучичем, по чьему приказу они и пишут, испортить общественное мнение о России.

Россия наряду с Сербской православной церковью и сербским народом в настоящее время является единственным препятствием на пути предательства Косово и Метохии со стороны Александра Вучича. Я часто писал об этом в своих статьях в ИА REGNUM. Хотя я считаю, что Вучич уже де-факто признал Косово, подписав Брюссельское соглашение с косовскими албанцами, за что ему рано или поздно придется ответить, окончательным шагом к признанию де-юре должно стать членство так называемого Косово в ООН, с открытым признанием Сербии или без него. Об этом все чаще публично говорят и в Сербии, и в Брюсселе. Подписав Брюссельское соглашение и другие вытекающие из него соглашения, которые уже выполнены Сербией вопреки Конституции, действующим законам и резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, Сербия установила границу на своей же территории и передала управление над своей провинцией албанским сепаратистам.

Силой и террором, страхом и шантажом решения Вучича не только вынудили сербскую полицию и судебные органы незаконно интегрироваться в институты своих палачей, но и привели к беспрецедентному погрому сербского населения, вынудив потомков жертв албанских живорезов участвовать в так называемых выборах в «Косово» без права использования удостоверения личности и других документов, выданных Республикой Сербия. Остался последний шаг — формализация так называемой «независимости» путем подписания «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово», как ЕС на самом деле лишь изворотливо называет предательство. И что самое непонятное — все это происходит в благоприятно складывающейся для Сербии ситуации на международном уровне: благодаря работе министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича и с помощью настоящего друга сербского народа, главы МИД России Сергея Лаврова за последние пару лет 18 стран отозвали признания ложного государства «Косово».

Однако тогда на сцену вышел специальный представитель Дональда Трампа по вопросу Косово Ричард Гренелл, который приказал Вучичу наложить мораторий на дальнейшие «отпризнания» в обмен на… ну ничего, многие сказали бы, но это не так. Вучичу дано разрешение продолжать делать в Сербии все, что ему захочется, в обмен на игнорирование требований России о соблюдении международного права и уже упомянутой резолюции 1244. Шантажируемый диктатор с радостью согласился осуществить этот безумный план, поскольку, с его точки зрения, нет ничего более прибыльного, чем предательство Косово и Метохии и отдаление от России, на чем его коллега и соратник, президент Черногории Мило Джуканович уже хорошо заработал.

Итак, в резиденции сербского президента началась подготовка к новому повороту, подобному повороту 1948 года. Все, конечно, адаптировано к времени и обстоятельствам, начиная со шпиона из посольства, через якобы российское участие в организации антиправительственных демонстраций по всей Сербии, до возможной покупки китайских систем ПВО вместо российских С-300, переговоры о которых велись на высшем уровне в течение многих лет.

Пока неизвестно, насколько далеко готов зайти Вучич в своей русофобии. Маловероятно, но все же возможно, что уход Ивицы Дачича и его Социалистической партии Сербии из нового правительства станет ее кульминацией. Дачич, который вместе со своими однопартийцами, такими как Душан Баятович и Петар Шкундрич, считается «защитником российских интересов» в Сербии, может, таким образом, стать оппозицией, что, безусловно, вызвало бы озабоченность в Москве. С другой стороны, с точки зрения СПС, это может стать неплохим сценарием, особенно если иметь в виду недовольство многих ведущих членов партии, которым явно надоели Вучич и его преступно-предательское поведение, о чем многие из них уже публично высказались.

Другой интересный вопрос — куда делся кавалер российского ордена Дружбы, предыдущий президент Сербии Томислав Николич? Основатель и бывший лидер ныне правящей Сербской прогрессивной партии официально стал президентом «Национального совета по координации сотрудничества с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», то ли государственного органа, то ли неправительственной организации, чья деятельность далеко не всем известна. «Искренний друг» России не высказывается ни по какому поводу, из-за чего возникает вопрос, примкнул ли и он к русофобам, или привилегии, которыми он пользуется, сильнее крепкой дружбы, памяти и морали. В ситуации, когда официальная русофобия в Сербии набирает обороты, Дачич и Николич имеют возможность использовать свои позиции для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение антироссийской истерии. То же может сделать (или, правильнее, продолжить делать) посольство России в Белграде и, таким образом, попытаться исправить ошибки своих коллег в Черногории или Северной Македонии, которые молча наблюдали за вступлением этих стран в НАТО, что на данный момент и есть путь, по которому Сербия все больше движется. Такое поведение российского посольства стало бы знаковым событием по сравнению с прежней дипломатической практикой тех, кто добился своих амбиций, получив место в наблюдательных советах крупных сербских компаний. Может ли «вмешательство» этих трех факторов: Дачича, Николича и посла Боцан-Харченко способствовать успокоению ситуации в Сербии? Наверное. Но несомненным является лишь то, что организованная, насильственная русофобия не характерна для сербского народа и никогда не сможет прижиться в по-настоящему патриотических кругах.