Гонконг, Китай, , 21:04 — REGNUM Комментируя высказывания официального представителя Европейской службы внешних действий по поводу задержания в Гонконге зачинщика беспорядков Ли Чжиина, миссия КНР при Европейском союзе (ЕС) назвала их «ошибочными», отметив, что Китай выступает категорически против подобных комментариев, считая их вмешательством в свои внутренние дела. Об этом 11 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на приведенные представителем миссии положения Закона КНР о Сянгане (Гонконге).

В Китае считают неприемлемыми увязки наведения порядка и законности со спекуляциями европейских политиков об «опасениях по поводу свободы слова и СМИ» в автономии. В миссии КНР подчеркивают, что соблюдение прав человека в Гонконге основано на четких правилах, и во многих конституциях мира, а также в Европейской конвенции прав человека содержится положение о том, что осуществление прав не должно наносить ущерба национальной безопасности. По мнению Китая, ЕС следует отказаться от двойных стандартов и перейти к практике объективных оценок событий в Китае и гонконгской автономии.