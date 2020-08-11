Гонконг, Китай, , 21:02 — REGNUM Проходящая в Пекине очередная сессия Постоянного комитета (ПК) ВСНП утвердила решение властей Гонконга (Специального автономного района Сянган) о переносе выборов в Законодательный совет автономии. Об этом 11 августа сообщает Синьхуа.

Постановлено, что после 30 сентября текущего года гонконгский парламент будет располагать полномочия для полноценной работы в течение не менее года. Перенос выборов осуществлен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Ранее Канцелярия Госсовета КНР по делам Сянгана признала продление работы в сложившихся условиях законным и целесообразным.

Отметим, что перенос выборов вызвал жесткую критику со стороны ряда западных стран, прежде всего США и Великобритании; в ответ на нее МИД КНР потребовал от иностранных государств прекратить вмешательство во внутренние дела Китая.