Минск, , 20:53 — REGNUM У белорусского руководства есть неопровержимые доказательства попыток вмешаться в минувшие президентские выборы из-за рубежа, сообщили 11 августа в пресс-службе МИД Белоруссии.

«Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплёку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа», — говорится в сообщении.

Это заявление сделано, как отметили в белорусском МИД, в ответ на ряд высказываний из ЕС об итогах выборов и о том, что в Белоруссии происходит насилие над протестующими.

«В то же время абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию. Отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной неправде», — говорится в заявлении.

Белорусский МИД призвал дипломатов из других стран не торопиться с заявлениями, «ещё больше подогревающими нестабильность в обществе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Джозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против Белоруссии из-за подавления протестов.

Читайте ранее в этом сюжете: Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии