Минск, , 20:19 — REGNUM Белорусские медучреждения приведены в состояние повышенной готовности к массовому приёму тяжелораненых. Врачей предупредили о готовности проводить операции с огнестрельными ранениями.

Больница скорой медицинской помощи, а также другие больницы Минска приняли множество раненых в ходе массовых акций протеста. Минздрав проинформировал о более 200 раненых, отметив, что у них, «в основном, травмы легкой степени тяжести».

На самом деле среди пострадавших есть манифестанты с оторванными конечностями, сообщают работники больниц на условиях анонимности. Они сообщили также об устном распоряжении своего начальства не распространять эту информацию.

Поступают также сведения о готовности Александра Лукашенко отдать приказ применить огнестрельное оружие против манифестантов. Косвенно об этом свидетельствует прибытие в Минск военной техники. По неофициальной информации, она прибыла с боекомплектом.

Сообщается также о нехватке милиции в регионах. Дефицит якобы должно компенсировать привлечение десантников и пограничников.

В то же время не подтверждается информация об ограждении из колючей проволоки около Совета Республики и других госучреждений.

Вечером 11 августа противники продолжения правления Александра Лукашенко снова вышли в центры городов. Водители приветствуют их звуковыми сигналами.