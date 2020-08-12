Берлин, 12 августа 2020, 01:01 — REGNUM Глава балканского департамента МИД Германии Сюзан Шутц 11 августа призвала страны Западных Балкан к мирному решению конфликтов, в том числе и конфликта между Северной Македонией и Болгарией.
В интервью для BIRN (расследовательской сети балканского новостного агентства Balkan Insight) политик заявила:
Европейский дипломат подчеркнула, что формула, использованная в соглашении о добрососедстве между Скопье и Софией, согласно которой исторические вопросы не должны влиять на политику, должна оставаться в силе.
По словам Шутц, в ходе своего председательства в Европейском Совете Германия намерена провести первую межправительственную конференцию с Северной Македонией и Албанией, в случае, если последняя выполнит поставленные ЕС условия.
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