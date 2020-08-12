Берлин, , 01:01 — REGNUM Глава балканского департамента МИД Германии Сюзан Шутц 11 августа призвала страны Западных Балкан к мирному решению конфликтов, в том числе и конфликта между Северной Македонией и Болгарией.

В интервью для BIRN (расследовательской сети балканского новостного агентства Balkan Insight) политик заявила:

Сюзан Шутц Проект рамок переговоров (о вступлении), предложенный Европейской Комиссией 1 июля, подчеркивает нацеленность на добрососедские отношения и более тесное региональное сотрудничество, а также важность достижения видимых результатов и выполнения двусторонних соглашений по доброй воле, в том числе и Преспанского соглашения с Грецией и соглашения о добрососедских отношениях с Болгарией.

Европейский дипломат подчеркнула, что формула, использованная в соглашении о добрососедстве между Скопье и Софией, согласно которой исторические вопросы не должны влиять на политику, должна оставаться в силе.

По словам Шутц, в ходе своего председательства в Европейском Совете Германия намерена провести первую межправительственную конференцию с Северной Македонией и Албанией, в случае, если последняя выполнит поставленные ЕС условия.

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