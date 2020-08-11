Минск, 11 августа 2020, 20:01 — REGNUM Единственный законный президент Белоруссии — это Светлана Тихановская, заявила Вероника Цепкало, жена экс-кандидата в президенты страны Валерия Цепкало, в своём видеообращении от 11 августа.
Цепкало заявила, что записывает своё видеообращение в ответ на видеообращение Тихановской, призвавшей оппозицию в Белоруссии не протестовать. Обращаясь к Тихановской, которая на выборах набрала 10,09%, Цепкало заявила:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тихановская после выборов на фоне протестов покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Она записала видеообращение, прося своих сторонников беречь себя и не протестовать на улицах.
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