Минск, , 20:01 — REGNUM Единственный законный президент Белоруссии — это Светлана Тихановская, заявила Вероника Цепкало, жена экс-кандидата в президенты страны Валерия Цепкало, в своём видеообращении от 11 августа.

Цепкало заявила, что записывает своё видеообращение в ответ на видеообращение Тихановской, призвавшей оппозицию в Белоруссии не протестовать. Обращаясь к Тихановской, которая на выборах набрала 10,09%, Цепкало заявила:

«Мы понимаем, что 9 августа 2020 года [действующий президент Белоруссии Александр] Лукашенко проиграл президентские выборы, и единственный легитимный в стране президент — это ты, Светлана Тихановская».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тихановская после выборов на фоне протестов покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Она записала видеообращение, прося своих сторонников беречь себя и не протестовать на улицах.

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