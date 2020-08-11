Брюссель, , 19:46 — REGNUM Прибалтика и пять стран Северной Европы потребовали от властей Белоруссии срочно начать диалог с оппозицией, передаёт 11 августа RT.

Под заявлением поставили подписи министры иностранных дел этих государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовские власти инициировали экстренный саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии, где после победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах (9 августа) продолжаются задержания протестующих.

Участники протестов, проходящих в ряде городов Белоруссии, в том числе и в столице, заявляют, что итогам президентских выборов верить нельзя.

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