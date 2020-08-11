Донецк, , 19:34 — REGNUM Об обстреле посёлка шахты «Трудовская» в ДНР украинскими войсками сообщает 11 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел ВСУ осуществили в 18:30 мск со стороны Марьинки: в ход они пустили два снаряда из автоматического гранатомёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 августа, ВСУ обстреляли село Новоласпа в ДНР.

Читайте подробнее: ВСУ обстреляли район села Новоласпа на юге ДНР

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ в очередной раз нарушили меры контроля перемирия на границе с ДНР