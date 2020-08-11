Вильнюс, , 19:25 — REGNUM Проблему Белоруссии, в которой прошли президентские выборы и продолжаются беспорядки на улицах, предложил обсудить на внеочередном саммите ЕС литовский президент Гитанас Науседа в Twitter 11 августа.

Науседа «С учётом осложнения ситуации у границ Евросоюза мы предлагаем для обсуждения положения в Белоруссии провести чрезвычайный саммит ЕС».

По его словам, он передал соответствующее предложение председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также возглавляющему Европейский совет Шарлю Мишелю.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве находится спешно покинувшая Минск Светлана Тихановская — основной оппонент действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах.

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