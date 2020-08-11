Донецк, , 18:51 — REGNUM Инженерные работы ведутся ВСУ на границе с ДНР в нарушение дополнительных мер контроля перемирия, сообщает 11 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Так, проведение этих работ началось в 10:45 мск возле села Водяное под Волновахой и в районе посёлка Шумы рядом с Горловкой на территории, контролируемой ВСУ.

Кроме того, около Водяного зафиксировано передвижение украинских войск. Это является нарушением дополнительных мер контроля и усиления перемирия, отмечают в СЦКК.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, меры вступили в силу 27 июля 2020 г. по решению участников Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Согласно этим мерам, любые вооружения запрещено использовать на линии соприкосновения в Донбассе, также запрещены полёты средств авиации, как и разведывательно-диверсионная деятельность.

Запрещены и наступательные действия, включающие перемещения войск в сторону противника и инженерное оборудование позиций.

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