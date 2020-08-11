Санкт-Петербург, , 18:50 — REGNUM Прибывший в Петербург в рамках своего визита в Россию глава МИД Германии Хайко Маас передал первую партию специального оборудования, предназначенного для модернизации реабилитационного центра петербургского Госпиталя для ветеранов войн.

Это произошло 111 августа в ходе встречи германского министра с губернатором Северной столицы Александром Бегловым в Смольном, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Передача медоборудования стала возможной в контексте гуманитарного жеста правительства Германии в отношении ныне здравствующих жителей блокадного Ленинграда. Соглашение об этом было подписано между РФ и ФРГ в 2019 году.

Александр Беглов выразил благодарность Маасу и властям Германии за этот жест доброй воли и сообщил, что полученное оборудование позволит улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи блокадникам.

Напомним, Госпиталь для ветеранов войн сейчас занимается лечением больных с коронавирусной инфекцией, но вскоре должен вернуться к штатной работе, в том числе лечению ветеранов.

Следующие партии с оборудованием из Германии медучреждение получит в ближайшее время.

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