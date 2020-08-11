Рига, , 18:50 — REGNUM По инициативе Польши министры иностранных дел Финляндии, Эстонии и Латвии обсудят ситуацию в Белоруссии на специальном заседании Совета Евросоюза по иностранным делам. Об этом заявил журналистам латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

По его словам, прибывшие в Ригу министры иностранных дел Пекка Хаависто (Финляндия), Урмас Рейнсалу (Эстония) и Яцек Чапутович (Польша) намерены на внеочередном заседании Совета по иностранным делам ЕС «обсудить и выработать общую позицию по Белоруссии», где ситуация после президентских выборов 9 августа дестабилизирована.

«Мы полностью поддерживаем стремление Белоруссии стать европейским государством», — заявил Ринкевич.

Недавно глава МИД Латвии принимал с официальным визитом главу МИД Белоруссии Владимира Макея. Глава белорусской дипломатии многие годы продвигает тезисы «Белоруссия — центр Европы» и «Белоруссия — донор стабильности и безопасности».

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Тем временем в Минске и десятках других городов Белоруссии проходят массовые акции протеста, сопровождающиеся насилием с обеих сторон. Протестующие не согласны с продолжением бессменного правления Александра Лукашенко, которого в Евросоюзе называют «последним диктатором Европы».

Европарламент призывает Еврокомиссию расширить и углубить санкции против официального Минска. глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 11 августа, что главы МИД Евросоюза работают над документами, выражающими официальную реакцию ЕС на события в Белоруссии.

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