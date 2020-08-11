Багдад, , 18:34 — REGNUM Число погибших в результате атаки беспилотника ВС Турции близ города Эрбиль (Ирак) достигло 15, передаёт 11 августа Alsumaria News.

По данным источника в службе безопасности Ирака, пять гражданских лиц получили ранения.

Уточняется, что из полутора десятка погибших пятеро — иракские пограничники, в том числе два офицера, остальные — члены Рабочей партии Курдистана.

Напомним, арабские СМИ 11 августа сообщили, что турецкий беспилотник по ошибке атаковал колонну иракских пограничников. Это произошло на севере Ирака — в зоне, где турки проводят операцию «Лапа орла» против курдов.

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