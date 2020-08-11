Кронштадт, Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт в Кронштадте с 27 по 29 августа 2020 года. В ходе форума военнослужащие Западного военного округа и Балтфлота продемонстрируют применение новейших образцов вооружения и военной техники, состоящих на вооружении армии и флота.

«Гости форума «Армия-2020» в Кронштадте смогут увидеть практическое применение более 30 новейших образцов кораблей, судов, катеров, а также боевой и специальной техники, в подготовке экспозиции и практических эпизодов задействовано более 300 военнослужащих», — заявил командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов, слова которого приводит пресс-служба ЗВО.

В динамическом показе будут задействованы корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли. Свои навыки продемонстрируют противодиверсионный и поисково-спасательный отряды.

В статическом показе представят образцы техники войск ПВО, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции.

В рамках форума будет работать единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса».