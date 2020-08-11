Бейрут, , 18:32 — REGNUM Бывший премьер-министр Ливана Хасан Диаб в обращении к нации после отставки заявил, что в стране «коррупция сильнее государства», 11 августа сообщает агентство Reuters.

«Раньше я говорил, что коррупция укоренилась во всех структурах государства, но я обнаружил, что коррупция больше государства» , — заявил Диаб.

Премьер-министр Диаб и его кабинет министров ушли в отставку 10 августа, на фоне массовых протестов и беспорядков в Бейруте. В тот же день его отставку принял президент Ливана Мишель Аун.

Диаб пришел к власти после отставки премьер-министра Саада Харири и многих месяцев экономического кризиса в Ливане. Правительство Диаба не смогло адекватно ответить ни на кризис, ни на трагедию 4 августа, которая стала причиной новых массовых беспорядков в Ливане.

Протестующие на улицах Бейрута, многие из которых лишились родных, потеряли дома и бизнес после взрыва в Бейрутском порту, также требуют отставки парламента и президента Ливана.

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