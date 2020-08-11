Москва, , 18:10 — REGNUM Сегодня, 11 августа, Фонд исследования проблем демократии, ассоциация НОМ и региональные эксперты подвели предварительные итоги этапа регистрации кандидатов и партийных списков в рамках кампаний по выборам в Единый день голосования — 2020.

Директор Фонда исследования проблем демократии, председатель координационного совета Общественной палаты (ОП) РФпо общественному контролю за голосованием Максим Григорьев представил на пресс-конференции ключевые тезисы доклада Фонда исследования проблем демократии « Единый день голосования 2020: рост активности кандидатов, партий и конкурентности выборов» .

Максим Григорьев напомнил, что в рамках избирательных кампаний по выборам высших должностных лиц были выдвинуты 147 человек, тогда как на прошлых выборах в тех же самых регионах — 122 кандидата. По словам Григорьева, сегодня наблюдается тенденция на увеличение числа зарегистрированных кандидатов: этап регистрации на губернаторских выборах в этом году успешно преодолел 91 человек, на прошлых выборах — лишь 84. Среди зарегистрированных кандидатов 54 — от парламентских партий, 32 — от непарламентских партий, 5 человек — самовыдвиженцы. «Мы видим рост числа зарегистрированных партийных списков и значительное снижение отказов. Это связано с тем, что партии готовятся всё лучше и лучше и с тем, что избирательные комиссии стараются действовать максимально чётко и прозрачно», — подчеркнул эксперт.

В ходе пресс-конференции Максим Григорьев прокомментировал ситуации с представителями партии КПРФ в Архангельской и Костромской областях. Так, в Костромской области избирательная комиссия региона вовремя обнаружила и помогла устранить недочёты в документах, представленных кандидатами от КПРФ, что позволило ему успешно пройти этап регистрации. Максим Григорьев также добавил, что на текущих выборах заметен рост «псевдокандидатов»: «Те, кто заявлял о своём участии, но фактически не сдали подписи — хотели увеличить свою известность, но ни как не рассчитывали на серьёзное участие в выборах».

«Мы в координационном совете Общественной палаты (ОП) РФпо общественному контролю за голосованием следим за тем, что происходит в регионах. Проводим встречи не только с выдвинувшимися кандидатами, но и муниципальными депутатами и политическими партиями. Большинство выдвинувшихся успешно смогли получить поддержку депутатов, собрать подписи».

Сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, посетивший с рабочим визитом большое число регионов, отметил, что наиболее резонансной является вопрос о прохождении кандидатами «муниципального фильтра». «С опорой на мнения представителей избирательных комиссий в регионах, экспертов, членов общественных палат мы констатируем: никаких искусственных ограничений со стороны избирательной системы, необоснованного применения административного ресурса при регистрации кандидатов и партийных списков в субъектах РФ мы не зафиксировали», — подчеркнул Брод.

Отказы в регистрации кандидатов, по словам эксперта, на выборах высших должностных лиц связаны исключительно с недостаточным числом достоверных подписей, собранных в поддержку кандидата, неполнотой либо недостоверностью представленных в документах сведений о кандидате, задвоением подписей. Так, рассказал эксперт, необходимое количество подписей не смогли набрать кандидаты от КПРФ в Ленинградской области, Республике Коми, Пермском крае и других регионах. Как отметил Брод, есть регионы, где кандидаты уверенно проходят муниципальный фильтр: Брянская область, Ленинградская область, Севастополь, Краснодарский край и другие.

Эксперт прокомментировал и ситуацию с отказом в регистрации списка кандидатов в депутаты Заксобрания Челябинской области от партии «Яблоко»: «Центризбирком посчитал, что 463 подписи «Яблока» были забракованы обоснованно, так как были «незаконно собраны членами избирательных комиссий. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, данных членов комиссий необходимо привлечь к установленной законодательством ответственности». Развеивая заявления представителей партии о предвзятости к ней, Александр Брод отметил опыт участия Яблока на муниципальных выборах во Владимирской области, где был зарегистрирован 21 кандидат и никаких жалоб не поступало. По мнению эксперта, важно подходить к регистрации ответственно и не снимать с себя вину в случае недобросовестной работы. В целом, как сообщил эксперт, на муниципальных выборах наблюдается высокая конкуренция. Наибольший её уровень зафиксирован на муниципальных выборах в Краснодарском крае, где 13,5 кандидатов претендуют на 1 мандат.

«Мы совместно с региональными экспертами продолжим наблюдать за тем, чтобы всем кандидатам были предоставлены равные возможности в агитационной деятельности, проведении встреч с избирателями и других вопросах», — заключил Александр Брод.

По словам члена Общественной палаты РФ, исполнительного директора ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алены Булгаковой, этап регистрации показал, что избиркомы готовы к выстраиванию диалога с партиями и кандидатами на достаточно обоснованных доводах. «Прослеживается позиция избирательных комиссий «делать всё по закону». Как мы видим, они предоставляют партиям возможность исправить недочёты в документах», — подчеркнула эксперт. Спикер, опираясь на статистические данные, отметила, что в ряду непарламентских партий особенно активную позицию занимает партия «Новые люди», представители которой прошли этап регистрации в четырех регионах страны, получили отказ в Воронежской области, а в Белгородской области ожидают решения комиссии. «Также у данной партии масса зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах», — добавила эксперт. Булгакова сообщила, что большой процент регистрации наблюдается среди непарламентских партий: «За правду» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

Коммунистическая партия «Коммунисты России» и Коммунистическая партия социальной справедливости, по словам эксперта, все больше закрепляются среди «партий-спойлеров», теряют актуальность.

Алёна Булгакова в завершении отметила, что в целом эта кампания показала: заявления критиков о том, что собрать подписи без административного ресурса нереально, абсолютно несостоятелен. Собрать подписи можно, весь вопрос в желании и готовности штабов». В эту кампанию, сообщила Булгакова, была реализована новая технология сбора подписей. Так, например, «Партия социальной защиты» в Костромской области собирала каждую подпись при видео-фиксации и затем визировала у нотариуса, что позволило успешно пройти этап регистрации.

Председатель Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова сообщила, что на выборах в Законодательное собрание региона партии «Родина» и «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» не смогли предоставить подписи в региональный избирком, в связи с чем им было отказано в регистрации. «Общественная значимость выборов возрастает, так как впервые в выборах в нашем регионе участвует большое количество политических партий», — подчеркнула спикер.

Политолог, доцент кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета Иркутского государственного университета Сергей Шмидт рассказал о ходе губернаторской кампании в регионе. Семь кандидатов, как сообщил эксперт, успешно прошли этап регистрации, отказ получил кандидат Юмашев (не предоставил необходимого числа действительных подписей). «Совершенно очевидно, что основная конкуренция развернётся между самовыдвиженцем Кобзевым и кандидатом от КПРФ», — поделился мнением эксперт.

Политолог, руководитель Совета муниципальных образований Республики Коми Юрий Болобонов также прокомментировал ход избирательных кампаний в регионе: «КПРФ показала слабую работу на местах, представители партии не прошли «муниципальный фильтр». Региональное отделение не ведёт активную работу на поселенческом уровне. Их задача была — пошуметь, но никак не принимать участие в выборах». Вместе с тем, сообщил спикер, в рамках выборов в Госсовет Республики Коми появился колоссальный спектр новых партий: КПСС, «Зелёная альтернатива», «Возрождения России», «За справедливость» и другие. По общему количеству выдвинутых кандидатов, лидер — партия «Родина». «В Республике Коми впервые зафиксировано большое число партий и кандидатов, что говорит о беспрецедентной политической активности», — заключил эксперт.