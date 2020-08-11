Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Министерство здравоохранения США считает, что безопасность вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 важнее скорости ее разработки. Соответствующее заявление распространила пресс-служба минздрава США.

Напомним, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, которая разработана в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцина прошла первую и вторую стадии клинических испытаний и доказала свою эффективность. Заявлено, что третья стадия клинических испытаний будет проходить совместно с развертыванием производства вакцины.

Западные фармацевтические компании еще накануне стали делать заявления о том, что регистрация данной вакцины якобы преждевременна и она еще недостаточно проверена.

Президент России Владимир Путин сегодня объявил о регистрации первой вакцины против коронавируса и сказал, что вакцину проверила на себе одна из его дочерей.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) который финансировал разработку вакцины, объявил, что предварительно получены заказы на 1 млрд доз российской вакцины против коронавируса.